محافظ الأقصر يتابع تطبيق تعريفة السرفيس الجديدة من مركز السيطرة

استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
محافظات

محافظ الأقصر يتابع تطبيق تعريفة السرفيس الجديدة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ
شمس يونس

 تابع المهندس عبدالمطلب عماره محافظ محافظة الأقصر، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الأقصر، سير العمل بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا عبر الجهاز اللاسلكي الخاص بالشبكة الوطنية (4G) مع رؤساء المراكز والمدن المختلفة المتواجدين بالمواقف، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا للمواقف، إلى جانب متابعة تعليق البنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة والمواقف الإقليمية بجميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، والدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحسن الشامي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، مع تكثيف المتابعة الميدانية بالمواقف، لضمان عدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط في منظومة النقل وخدمة المواطنين.

