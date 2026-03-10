محافظ الأقصر يتابع تطبيق تعريفة السرفيس الجديدة من مركز السيطرة

تابع المهندس عبدالمطلب عماره محافظ محافظة الأقصر، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الأقصر، سير العمل بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا عبر الجهاز اللاسلكي الخاص بالشبكة الوطنية (4G) مع رؤساء المراكز والمدن المختلفة المتواجدين بالمواقف، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا للمواقف، إلى جانب متابعة تعليق البنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة والمواقف الإقليمية بجميع أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، والدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحسن الشامي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، مع تكثيف المتابعة الميدانية بالمواقف، لضمان عدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط في منظومة النقل وخدمة المواطنين.