الأقصر .. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بالقرنة قبل طرحها في الأسواق

أعلن المهندس عبدالرازق الصافي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، انه شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ممثلة في إدارة الرقابة التموينية، حملة تفتيشية بناحية القرنة غرب الأقصر، بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة عبدالعظيم النوبي أبو الوفا ومحمد عثمان أحمد كبيري مفتشي المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها للتداول بالأسواق، حيث تم ضبط 50 كرتونة شعرية مصنعة منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 2 كرتونة سمن، بكل كرتونة 4 عبوات بوزن 1.5 كجم للعبوة الواحدة، وجميعها منتهية الصلاحية، إضافة إلى 6 كراتين جبنة ، وتبين انتهاء صلاحيتها أيضًا.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر جنح بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

كما رصدت الحملة عددًا من المخالفات بالمخابز البلدية، شملت تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان بالمخبز، إضافة إلى محضرين لعدم وجود سجل زيارات داخل المخبز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك.