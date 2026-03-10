اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يكشف كواليس التعامل مع 12 طائرة ميراج إسرائيلية

كشف اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، تفاصيل مواجهة مقاتلات الميراج الإسرائيلية في سماء سيناء، مشيرا إلى أن هناك مواجهات شرسة شهدتها سماء سيناء في هذا الفترة.

وقال اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19، في تصريحات إعلامية، إن جبال سيناء كانت تحجب الرؤية، ولكن كان هناك سرب من طائرات الميراج يحمي القوات الجوية.

واضاف اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، أنه كانت أربع مقاتلات ميراج إسرائيلية تضرب خزانات الوقود في سيناء، وكنا نطير بتشكيل قتالي مفتوح من أجل حماية السرب الخاص بنا.

وأكمل أن قامت القوات الجوية بشن هجوم قوي على المقاتلات الإسرائيلية الموجودة في الجو، وكان هناك 12 طائرة ميراج إسرائيلية، وتم التعامل معها على الفور.