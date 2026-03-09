مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم موتوسيكلين بالأقصر

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات خطيرة، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين "موتوسيكلين" بدائرة مركز أرمنت غرب محافظة الأقصر.

وكان قد تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين بدائرة مركز أرمنت، ووجود متوفين ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا، حيث تبين من الفحص مصرع شابين في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهما، وإصابة شاب ثالث بإصابات خطيرة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

و تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.