قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟

أوسيمين
أوسيمين

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وجلطة سراي التركي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في لقاء يتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة داخل الملعب وخارجه، بعدما أشعل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأجواء مبكرًا بتصريحات قوية أكد خلالها جاهزية فريقه لمقارعة العملاق الإنجليزي.

وتأتي تصريحات أوسيمين في توقيت حساس قبل المواجهة القارية المرتقبة لتفتح باب التحدي بين الفريقين وتضيف المزيد من الحماس إلى القمة الأوروبية المنتظرة.

أوسيمين يشعل حرب التصريحات

المهاجم النيجيري الذي يعيش فترة مميزة مع جلطة سراي هذا الموسم أرسل رسالة واضحة إلى ليفربول مؤكدًا أن فريقه لا يخشى مواجهة أحد في دوري أبطال أوروبا.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإنجليزي رغم إدراكه لصعوبة المواجهة أمام أحد أكبر الأندية في القارة.

وأوضح النجم النيجيري أن روح الفريق داخل جلطة سراي تمنحه الثقة في القدرة على تقديم أداء قوي أمام ليفربول خاصة أن المباراة ستقام على أرض الفريق التركي ووسط جماهيره.

تألق مستمر في الدوري التركي

وتأتي تصريحات أوسيمين بعد أيام قليلة من تألقه اللافت في الدوري التركي حيث قاد جلطة سراي لتحقيق فوز مهم على غريمه بشكتاش بهدف دون رد.

وسجل المهاجم النيجيري هدف المباراة الوحيد ليواصل تقديم عروضه الهجومية القوية هذا الموسم ويؤكد مكانته كأحد أهم عناصر الفريق في البطولات المحلية والقارية.

هذا الأداء المميز عزز من ثقة اللاعب قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة جعله أكثر حماسا لخوض التحدي أمام ليفربول.

سنقاتل من أجل الفوز

وأكد أوسيمين أن الفريق التركي سيدخل المباراة بعقلية قتالية مشددًا على أن جميع لاعبي جلطة سراي يدركون حجم التحدي الذي ينتظرهم أمام ليفربول.

وقال المهاجم النيجيري: " أنا فقط أتبع تعليمات مدربي وزملائي يمنحونني الحماس والدافع دائمًا وبعد تسجيل الهدف طلبوا مني العودة للدفاع وأنا أحب هذا النادي كثيرًا وفخور باللعب له".

وأضاف: " هذا الفوز يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، لكن علينا أن نحافظ على تواضعنا وتركيزنا وليفربول فريق كبير جدا وإذا كنا حذرين يمكننا تقديم مباراة قوية حتى لو كانت المهمة صعبة".

ذكريات الفوز على ليفربول

ويمتلك جلطة سراي ذكرى إيجابية حديثة أمام ليفربول بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في مرحلة الدوري من البطولة نفسها.

وأقيمت المباراة 30 سبتمبر الماضي على ملعب "رامس بارك" وتمكن الفريق التركي من حصد النقاط الثلاث بفضل هدف سجله أوسيمين من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

ذلك الانتصار منح لاعبي جلطة سراي ثقة إضافية قبل المواجهة الجديدة بين الفريقين خاصة أن الفريق التركي أثبت قدرته على إزعاج ليفربول عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

مواجهة صعبة في دوري الأبطال

ورغم الثقة التي أظهرها أوسيمين فإنه اعترف بصعوبة المواجهة مؤكدًا أن مباريات دوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون مليئة بالتحديات.

وأوضح أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة وأن الهدف الأساسي هو تقديم أداء قوي يليق بجلطة سراي أمام أحد كبار القارة.

موعد القمة المرتقبة

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع جلطة سراي غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول جلطة سراي ليفربول الإنجليزي وجلطة سراي التركي دوري أبطال أوروبا فيكتور أوسيمين أوسيمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

عيد الفطر

وضع الهلال يوم الخميس 19 مارس في القاهرة

الدورات التدريبية

هيئة الطاقة الذرية تنفذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك

ميناء القاهرة الجوي يحتفل باليوم العالمي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يشكر ميناء القاهرة الجوي لاحتفالهم باليوم العالمي للمرأة

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد