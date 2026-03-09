بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وجلطة سراي التركي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في لقاء يتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة داخل الملعب وخارجه، بعدما أشعل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأجواء مبكرًا بتصريحات قوية أكد خلالها جاهزية فريقه لمقارعة العملاق الإنجليزي.

وتأتي تصريحات أوسيمين في توقيت حساس قبل المواجهة القارية المرتقبة لتفتح باب التحدي بين الفريقين وتضيف المزيد من الحماس إلى القمة الأوروبية المنتظرة.

أوسيمين يشعل حرب التصريحات

المهاجم النيجيري الذي يعيش فترة مميزة مع جلطة سراي هذا الموسم أرسل رسالة واضحة إلى ليفربول مؤكدًا أن فريقه لا يخشى مواجهة أحد في دوري أبطال أوروبا.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإنجليزي رغم إدراكه لصعوبة المواجهة أمام أحد أكبر الأندية في القارة.

وأوضح النجم النيجيري أن روح الفريق داخل جلطة سراي تمنحه الثقة في القدرة على تقديم أداء قوي أمام ليفربول خاصة أن المباراة ستقام على أرض الفريق التركي ووسط جماهيره.

تألق مستمر في الدوري التركي

وتأتي تصريحات أوسيمين بعد أيام قليلة من تألقه اللافت في الدوري التركي حيث قاد جلطة سراي لتحقيق فوز مهم على غريمه بشكتاش بهدف دون رد.

وسجل المهاجم النيجيري هدف المباراة الوحيد ليواصل تقديم عروضه الهجومية القوية هذا الموسم ويؤكد مكانته كأحد أهم عناصر الفريق في البطولات المحلية والقارية.

هذا الأداء المميز عزز من ثقة اللاعب قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة جعله أكثر حماسا لخوض التحدي أمام ليفربول.

سنقاتل من أجل الفوز

وأكد أوسيمين أن الفريق التركي سيدخل المباراة بعقلية قتالية مشددًا على أن جميع لاعبي جلطة سراي يدركون حجم التحدي الذي ينتظرهم أمام ليفربول.

وقال المهاجم النيجيري: " أنا فقط أتبع تعليمات مدربي وزملائي يمنحونني الحماس والدافع دائمًا وبعد تسجيل الهدف طلبوا مني العودة للدفاع وأنا أحب هذا النادي كثيرًا وفخور باللعب له".

وأضاف: " هذا الفوز يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، لكن علينا أن نحافظ على تواضعنا وتركيزنا وليفربول فريق كبير جدا وإذا كنا حذرين يمكننا تقديم مباراة قوية حتى لو كانت المهمة صعبة".

ذكريات الفوز على ليفربول

ويمتلك جلطة سراي ذكرى إيجابية حديثة أمام ليفربول بعدما نجح في تحقيق الفوز عليه بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في مرحلة الدوري من البطولة نفسها.

وأقيمت المباراة 30 سبتمبر الماضي على ملعب "رامس بارك" وتمكن الفريق التركي من حصد النقاط الثلاث بفضل هدف سجله أوسيمين من ركلة جزاء في الدقيقة 16.

ذلك الانتصار منح لاعبي جلطة سراي ثقة إضافية قبل المواجهة الجديدة بين الفريقين خاصة أن الفريق التركي أثبت قدرته على إزعاج ليفربول عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

مواجهة صعبة في دوري الأبطال

ورغم الثقة التي أظهرها أوسيمين فإنه اعترف بصعوبة المواجهة مؤكدًا أن مباريات دوري أبطال أوروبا دائمًا ما تكون مليئة بالتحديات.

وأوضح أن فريقه يتعامل مع كل مباراة على حدة وأن الهدف الأساسي هو تقديم أداء قوي يليق بجلطة سراي أمام أحد كبار القارة.

موعد القمة المرتقبة

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع جلطة سراي غدا الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.