بديل لصلاح.. ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاعب اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع موسى ديابي، لاعب اتحاد جدة السعودي، ليكون بديل المصري محمد صلاح.

ووفقًا لتقرير موقع "fussball daten" الدنماركي، فإن ليفربول مهتم بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي لاعب اتحاد جدة السعودي، لخلافة محمد صلاح.

وأوضح أن ليفربول على اتصال وثيق بوكيل أعمال ديابي، وكذلك أندية تشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل من الدوري الإنجليزي، بجانب بوروسيا دورتموند ولايبزيج من ألمانيا.

وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد يضع ديابي على رأس قائمة اهتماماته، ويرى فيه الجناح السريع المثالي لأسلوب المدرب دييجو سيميوني.

واختتم التقرير أن اتحاد جدة على استعداد للموافقة على بيع ديابي؛ حال تلقيه عرضًا مناسبًا من الأندية المهتمة، بحيث تكون تفاصيل العرض (الإعارة مع خيار الشراء حوالي 40 مليون يورو) حلاً محتملاً.