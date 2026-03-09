رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي يطمئن على اللاعب سيف أحمد

حرص الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي على الاطمئنان على حالة اللاعب سيف أحمد محمد لاعب فريق الشباب مواليد 2007، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الغضروف الهلالي.

وأكد عماد جابر أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بلاعبيه، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة نادي إنبي بقيادة الأستاذ أيمن الشريعي يحرص دائمًا على دعم جميع اللاعبين وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء التام.

ويتمنى جميع العاملين بقطاع الناشئين بنادي إنبي الشفاء العاجل للاعب سيف أحمد محمد، وعودته سريعًا إلى الملاعب واستكمال مشواره مع الفريق بكل قوة.