قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الصائمين خلال شهر رمضان من نوبات صداع تزداد حدتها في الساعات الأخيرة قبل الإفطار، وهي مشكلة شائعة ترتبط بعدة عوامل صحية وغذائية تحدث أثناء الصيام. ويؤكد الأطباء أن الصداع قبل الإفطار لا يحدث عشوائيًا، بل يكون نتيجة تغيرات طبيعية في الجسم بسبب الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة.

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام، أنه في أغلب الحالات يمكن تجنب هذا الصداع أو تقليل شدته من خلال اتباع بعض النصائح الغذائية والصحية بين الإفطار والسحور.

انخفاض مستوى السكر في الدم

وأوضح صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يعد انخفاض مستوى السكر في الدم من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الصداع قبل الإفطار، فعند الصيام لفترات طويلة يبدأ الجسم في استهلاك مخزون الجلوكوز للحصول على الطاقة، وعندما ينخفض هذا المخزون قد يشعر الصائم بالدوخة أو الصداع.

ويحدث ذلك غالبًا لدى الأشخاص الذين يتناولون وجبة سحور خفيفة أو غير متوازنة، مما يجعل الجسم يستهلك الطاقة بسرعة خلال ساعات الصيام. لذلك ينصح الأطباء بتناول وجبة سحور تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة مثل الفول أو الزبادي أو الخبز الأسمر، لأنها تساعد على الحفاظ على مستوى السكر في الدم لفترة أطول.

الجفاف وقلة السوائل

 الصداع 

الجفاف من الأسباب الشائعة أيضًا للصداع خلال الصيام، خاصة في الأيام الحارة أو عند عدم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور. فعندما يفقد الجسم السوائل قد تنخفض كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع والإجهاد.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح الخبراء بتناول كميات كافية من الماء، تتراوح بين 8 إلى 10 أكواب يوميًا، مع توزيعها على فترات بين الإفطار والسحور بدلاً من شربها دفعة واحدة.

انسحاب الكافيين

يعاني بعض الأشخاص من الصداع قبل الإفطار بسبب التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين مثل القهوة أو الشاي، وهو ما يعرف بصداع انسحاب الكافيين. ويظهر هذا النوع من الصداع عادة لدى الأشخاص الذين اعتادوا على شرب القهوة عدة مرات يوميًا قبل رمضان.

الصداع 

ولتقليل هذه المشكلة ينصح الأطباء بتقليل استهلاك الكافيين تدريجيًا قبل بدء شهر رمضان، كما يمكن شرب كميات معتدلة من الشاي أو القهوة بعد الإفطار لتخفيف الأعراض.

قلة النوم والإجهاد

اضطراب النوم في رمضان قد يكون سببًا آخر للصداع، حيث يغير كثير من الأشخاص مواعيد نومهم بسبب السهر والاستيقاظ للسحور. قلة النوم أو النوم غير المنتظم تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي وقد تسبب الصداع أو الشعور بالإرهاق.

ولهذا ينصح الأطباء بالحصول على عدد ساعات نوم كافية، ومحاولة تنظيم النوم قدر الإمكان حتى لا يتعرض الجسم للإجهاد.

الأطعمة المالحة والمقلية

تناول الأطعمة المالحة أو المقلية بكثرة في وجبة السحور قد يؤدي إلى الشعور بالعطش والجفاف خلال النهار، وهو ما قد يسبب الصداع في الساعات الأخيرة قبل الإفطار. كما أن الإفراط في تناول المخللات والأطعمة المصنعة قد يزيد من فقدان السوائل في الجسم.

ولذلك يفضل الاعتماد على الأطعمة الصحية في السحور مثل الخضروات والفواكه والزبادي، لأنها تساعد على ترطيب الجسم لفترة أطول.

كيف تتجنب الصداع أثناء الصيام؟

لتجنب الصداع خلال الصيام ينصح الأطباء باتباع مجموعة من العادات الصحية البسيطة. أولها تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، لأنها تمنح الجسم طاقة تدوم لساعات طويلة. كما يجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

كذلك ينصح بتقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتجنب الأطعمة المالحة والمقلية قدر الإمكان. ومن المهم أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار.

الصداع الصداع الصائمين يكشفون الأسباب وطرق الوقاية أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه الأطعمة المالحة والمقلية الصائمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. إصلاح كسر بالخط العمومى للمياه بعزبة شنودة بالكرور

اللواء أحمد سعد

اللواء أحمد سعد بمناسبة يوم الشهيد: تضحيات الأبطال صنعت استقرار الوطن

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد