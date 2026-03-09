قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
توك شو

مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
عبد الخالق صلاح

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تأثر برحيل محمد عبد المنعم، إلى الدوري الفرنسي.

وحول سؤال من اللاعب الذي تأثر الأهلي برحيله ما بين محمد عبد المنعم ورامي ربيعة قال ياسر إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "رامز ليفل الوحش" مع الفنان رامز جلال: " الاتنين جامدين.. بس منعم أكثر".

وعن من يختار اللعب بجانبه من الزمالك، حسام عبد المجيد أو الونش؟ قال: "حسام عبدالمجيد عشان أصغر في السن".

وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكثر اللاعبين في نادي الزمالك يحترس منه.

وقال ياسر إبراهيم في خلال برنامج "رامز ليفل الوحش" مع  رامز جلال: "أكثر لاعب خطير واجهته من نادي الزمالك هو التونسي سيف الدين الجزيري".

وعن ماذا يفضل بعد اعتزاله كرة القدم، التدريب أم التحليل؟ قال: "أفضل خوض مجال التدريب".

وقال رامز جلال في مقدمة برنامج رامز ليفل الوحش، عبر فضائية ام بي سي مصر، معانا سيرد باك قوي وفتاك مفسد للكونتر اتاك مقاوم للخصوم وبيعملهم ارتباك في الكرات العالية قادر على الاشتباك ولو اتطلب منه يهاجم يسجل في الشباك.

وتابع رامز جلال لكن للاسف في الفترة الاخيرة اخطاءه بقت كتيرة يرضيكوا زميله ياخد رجل المباراة يعمل خناقة ويضرب بوز وتكشيرة.

واستطرد رامز جلال: الموضوع فرط وكبر مبقاش ينفع معاه سكات عشان كده قررت ما هو ات هنقصلله الجناحات ونفكره بالقواعد والاساسيات معانا ومعاكم السيردباك اللي محتاج تقويم واللي هنطلع عليه الجديد والقديم ياسر ابراهيم.

