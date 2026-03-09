لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الصائمين خلال شهر رمضان من مشكلة الإمساك، وهي من المشكلات الشائعة التي تظهر نتيجة تغير مواعيد الطعام وقلة شرب الماء خلال ساعات النهار.

 كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية وقلة تناول الألياف قد يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء، مما يسبب الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

ويؤكد أطباء التغذية أن الوقاية من الإمساك في رمضان تعتمد بشكل أساسي على نوعية الطعام الذي يتناوله الصائم بين الإفطار والسحور، حيث تساعد بعض الأطعمة الغنية بالألياف والسوائل على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء بشكل طبيعي.

علاج الإمساك في رمضان

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد على منع الإمساك خلال شهر رمضان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

التمر.. بداية صحية للإفطار

يعد التمر من أفضل الأطعمة التي تساعد على الوقاية من الإمساك، لذلك يوصي الأطباء بالبدء به عند الإفطار. فالتمر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.

كما يحتوي التمر على مجموعة من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تساعد الجسم على الحفاظ على توازن السوائل وتحسين عمل الجهاز الهضمي.

الشوفان.. صديق الجهاز الهضمي

الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم حركة الأمعاء. ويمكن تناول الشوفان في وجبة السحور مع الحليب أو الزبادي للحصول على وجبة صحية تساعد على الهضم وتقلل فرص الإصابة بالإمساك.

كما أن الشوفان يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله خيارًا مناسبًا خلال شهر رمضان.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والسبانخ من الأطعمة التي تساعد بشكل كبير على تحسين الهضم. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يساعد على تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

وينصح خبراء التغذية بإضافة الخضروات الطازجة إلى وجبة الإفطار أو السحور، سواء في صورة سلطة أو بجانب الأطباق الرئيسية.

الزبادي.. توازن للبكتيريا النافعة

الزبادي من الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. لذلك يفضل تناول الزبادي في السحور، خاصة لمن يعانون من مشكلات الهضم أو الإمساك.

كما أن الزبادي يساعد على تهدئة المعدة ويمنح الجسم ترطيبًا جيدًا خلال ساعات الصيام.

الفواكه الغنية بالألياف

تساعد بعض الفواكه على منع الإمساك بشكل فعال، مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والتين. فهذه الفواكه تحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

كما أن الفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

الماء.. العنصر الأهم

رغم أهمية الأطعمة الغنية بالألياف، فإن الماء يظل العامل الأهم في الوقاية من الإمساك. فقلة شرب الماء بين الإفطار والسحور قد تؤدي إلى جفاف الجسم، مما يجعل حركة الأمعاء أبطأ.

لذلك ينصح الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، مع توزيعها على فترات بين الإفطار والسحور.

نصائح لتجنب الإمساك في رمضان

إلى جانب تناول الأطعمة الصحية، هناك بعض العادات التي تساعد على تقليل فرص الإصابة بالإمساك. من أهمها تقليل تناول الأطعمة المقلية والدسمة، لأنها قد تبطئ عملية الهضم. كما ينصح بممارسة بعض الحركة الخفيفة مثل المشي بعد الإفطار، لأن النشاط البدني يساعد على تنشيط حركة الأمعاء.

كما يفضل عدم إهمال وجبة السحور، لأنها تساعد الجسم على الحفاظ على توازن السوائل والعناصر الغذائية خلال ساعات الصيام.

