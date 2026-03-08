ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: من المعلوم شرعًا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والمحدد الآن بوقت أذان الفجر، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات.

وتابع: أما مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر؛ ومن ثمَّ فلا يترتب عليه حكم شرعيّ؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق.

وأشارت إلى أن النبي ﷺ أرشد صحابته إلى ذلك فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». [أخرجه البخاري].

وأكدت بناء على ذلك أنه لا بأس بأن يأكل الإنسانُ أو يشربَ بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد وجب الإمساك عن المفطرات.

ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع في شبهة.

شرب الماء أثناء أذان الفجر

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل يصح لى صوم؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر؛ فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان؛ لأن الله - تعالى - أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال - عز وجل -: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان.

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر- الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب، فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

بلع الطعام أثناء أذان الفجر

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر؟ هل يفسد الصيام؟"، أن الصيام في رمضان يبدأ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، لافتة إلى أنه ينبغي الإمساك عن الطعام والشراب أو المفطرات عامة قبل أذان الفجر بدقائق قليلة، تجنبًا لدخول الأذان وفي الفم شيئًا من الطعام.

وأكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على سؤال: ما حكم الشرب أثناء أذان الفجر قبل إنتهاء الأذان؟: "هذا لا يجوز لأنه بأذان الفجر انتهى وقت السحور وبدأنا يوم جديد للصيام، ولا يجوز أن نأكل أو نشرب أثناء الأذان".

وتابع: "مواقيت الصلاة حددتها هيئة المساحة تحديدا دقيقا فيجب أن نلتزم بها ولا نتهاون بها، وأن نستعد للصيام بأن ننتهى من الأكل والشرب قبل الأذان".