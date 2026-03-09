"أحداث مشوقة ومثيرة في الحلقة 19 من «اسأل روحك»

شهدت الحلقة 19 من مسلسل «اسأل روحك» تطورات درامية مشوقة زادت من حدة التوتر والتشويق في الأحداث، بعدما دخلت الشخصيات في مرحلة جديدة من الصراعات والعلاقات المعقدة.

وخلال أحداث الحلقة، تطلب غزالة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين رئيس من فؤاد الغول الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي أن يساندها ويقف بجانبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ليقرر مساعدتها وحمايتها.

وتنتقل غزالة للإقامة في منزل فؤاد الغول من أجل حمايتها، في خطوة تفتح الباب أمام تطورات جديدة في العلاقة بينهما، خاصة مع بداية تعلق فؤاد بها بشكل واضح، وهو ما يضيف بُعدًا عاطفيًا جديدًا إلى الأحداث المتصاعدة.

ومع استمرار تصاعد التوتر بين الشخصيات، يبدو أن وجود غزالة في حياة فؤاد الغول سيغير الكثير من مسار الأحداث خلال الحلقات المقبلة، في ظل الأسرار التي لم تُكشف بعد.

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس و أحمد فهمي ، داليا مصطفى ، صبرى فواز ، نهال عنبر ، ايه سليم ، ندى السبكى ، اسلام جمال ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu و.Shahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026، مع تزايد ترقب الجمهور لما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت وأسرار.