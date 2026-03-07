تطورات مثيرة في الحلقة 17 من «اسأل روحك»… لغز مقتل لوجيانا يشعل الأحداث

حصدت الحلقة 17 من مسلسل «اسأل روحك» إشادات واسعة من الجمهور بعد تصاعد الأحداث بشكل لافت، حيث شهدت الحلقة تطورات درامية مفاجئة أعادت فتح ملف مقتل النجمة لوجيانا، وهو اللغز الذي يواصل إشعال الصراع بين الشخصيات.

بدأت الحلقة بهروب غزالة حيث نجحت غزالة التي تجسدها ياسمين رئيس في إنقاذ لوجين سلطان التي تقدم شخصيتها داليا مصطفى، بعدما أعادت إليها خاتمها المسروق، في تصرف أكسبها ثقتها وإعجابها. ونتيجة لذلك قررت لوجين استضافة غزالة في منزلها تقديرًا لموقفها، خاصة بعدما شعرت بأن وجودها يجلب طاقة إيجابية إلى حياتها المضطربة.

لكن الأحداث سرعان ما تتخذ منحنى أكثر تشويقًا، مع ظهور خيوط جديدة مرتبطة بجريمة مقتل النجمة لوجيانا، حيث تبدأ الشكوك في التحرك بين عدد من الشخصيات، وتظهر مؤشرات على وجود أسرار مخفية قد تقود إلى كشف الحقيقة خلال الحلقات المقبلة.

الحلقة قدمت جرعة عالية من التشويق والتوتر الدرامي، ونجحت في فتح أبواب جديدة للصراع بين الشخصيات، ما جعل الجمهور يتفاعل بقوة مع الأحداث وينتظر ما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت.

يُعرض مسلسل «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و Shahid، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل العمل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم رمضان 2026. المسلسل ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.