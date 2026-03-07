قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
فن وثقافة

تطورات مثيرة في الحلقة 17 من «اسأل روحك»… لغز مقتل لوجيانا يشعل الأحداث

بوستر مسلسل "اسأل روحك"
بوستر مسلسل "اسأل روحك"
تقى الجيزاوي

حصدت الحلقة 17 من مسلسل «اسأل روحك» إشادات واسعة من الجمهور بعد تصاعد الأحداث بشكل لافت، حيث شهدت الحلقة تطورات درامية مفاجئة أعادت فتح ملف مقتل النجمة لوجيانا، وهو اللغز الذي يواصل إشعال الصراع بين الشخصيات.

بدأت الحلقة بهروب غزالة حيث نجحت غزالة التي تجسدها ياسمين رئيس في إنقاذ لوجين سلطان التي تقدم شخصيتها داليا مصطفى، بعدما أعادت إليها خاتمها المسروق، في تصرف أكسبها ثقتها وإعجابها. ونتيجة لذلك قررت لوجين استضافة غزالة في منزلها تقديرًا لموقفها، خاصة بعدما شعرت بأن وجودها يجلب طاقة إيجابية إلى حياتها المضطربة.

لكن الأحداث سرعان ما تتخذ منحنى أكثر تشويقًا، مع ظهور خيوط جديدة مرتبطة بجريمة مقتل النجمة لوجيانا، حيث تبدأ الشكوك في التحرك بين عدد من الشخصيات، وتظهر مؤشرات على وجود أسرار مخفية قد تقود إلى كشف الحقيقة خلال الحلقات المقبلة.

الحلقة قدمت جرعة عالية من التشويق والتوتر الدرامي، ونجحت في فتح أبواب جديدة للصراع بين الشخصيات، ما جعل الجمهور يتفاعل بقوة مع الأحداث وينتظر ما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت.

يُعرض مسلسل «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و Shahid، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل العمل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم رمضان 2026. المسلسل ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

مسلسل «اسأل روحك» ياسمين رئيس أحمد فهمي

