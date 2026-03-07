مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

شهدت مساجد كفر الشيخ، اليوم السبت، (السابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ)، أداء صلاتي العشاء والتراويح، بهدف إحياء ليالي الشهر الفضيل في أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والخشوع.

وشهدت ساحات المساجد حضورًا كثيفًا من ضيوف الرحمن لأداء الشعائر، وسط أجواء إيمانية مباركة.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لتهيئة المساجد ورعايتها خلال الشهر المبارك.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرار تنفيذ أنشطتها الدعوية والقرآنية بكافة مساجد المحافظة، انطلاقًا من دورها في عمارة بيوت الله، بما يُسهم في ترسيخ القيم السمحة وبناء جيل واعٍ ومؤثر.