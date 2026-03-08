مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ، الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد 3-1 فى المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الدور الخامس في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتألق النجم المصري عمر مرموش ، بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي لقلب الطاولة على نيوكاسل وٌحراز هادفين “سوبر هاتريك”.

وأحرز نيوكاسل هدف التقدم في الدقيقة 19 في شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 19عن طريق هارفي بارنز بعد تسديد كدة صاروخية.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بعدما سجل سافينيو هدفًا في الدقيقة 39 بعد تمريرة من دوكو، وصلت إلى سافينيو، الذي سددها في الشباك

و في الدقيقة 51، آحرز عمر مرموش الهدف الثاني بعد تمريرة من ماتيوس نونيز قبل أن يعود من جديدويحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63، عقب تمريرة أخرى من ماتيوس نونيز لينجح في تسجيلها .

وجاء التشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

الدفاع: نونيز، خوسانوف، ستونز، أكي

الوسط: نيكو أوريلي، نيكو جونزاليس، ريندرز

الهجوم: سافينيو، دوكو، عمر مرموش.