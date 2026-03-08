قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-3-2026 داخل البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأقل سعر دولار 

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول معاملات له اليوم  علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

استقرار في 3 أيام

وشهد سعر الدولار استقرارا من دون أي تغيير لمدة 3 أيام على التوالي بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك من دون تغيير .

سعر الدولار مقابل الجنيه

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع يومين متصلين بناء قرار صادر من البنك المركزي المصري بمنح  البنوك وموظفيها إجازة بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة كل يوم سبت وجمعة أسبوعيًا.

تحركات الدولار في الأسبوع الماضي

وسجل سعر الدولار علي مدار الأسبوع الماضي مقدار جنيهين اثنين على الأقل على مستوي البنوك متأثرًا بتداعيات الأزمة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

سعر الدولار  في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع في أخر تعاملات له داخل البنك المركزي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، البركة،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و سايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك نكست و قناة السويس.

تخفيض مستهدفات أذون الخزانة

قلص البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويسعى البنك المركزي المصري بشكل دوري؛  العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه بما يساوي 3.9 مليار دولار ، مقارنة  208 مليار جنيه بما يعادل 4.34 مليار دولار تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي.

