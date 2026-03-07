أقل سعر دولار يسجل 49.99 جنيه اليوم 7-3-2026

أظهر سعر أقل سعر دولار أمام الجنيه؛ استقرارا في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 7-3-2026.



آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل أدنى سعر دولار نحو 49.99 جنيه للشراء و 50.09 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية".

سعر الدولار اليوم

ويستمر ثبات سعر الدولار على مستوي السوق الرسمية دون تغيير وذلك لليوم الثاني على التوالي وحتي بداية تعاملات اليوم

أسباب استقرار الدولار اليوم

يرجع متعاملون داخل السوق الرسمية؛ أسباب استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في اليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي منذ مساء أمس الخميس .

إجازة البنوك

بصورة دورية يقوم البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح كل يوم جمعة وسبت من كل أسبوع بإعتباره توقيت الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

مع تعطل العمل في البنوك تظل التعاملات على العملات الأجنبية ثابتة دون تغيير نظرًا لإجازة البنوك.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ ثباتًا منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي مساء أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تحديث له نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.18 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.1 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،HSBC".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " القاهر، سايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و سايب .

طرح أذون خزانة

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات خزانة تم بيعها في مزاد لصالح وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 72.55 مليار جنيه ما يعادل 1.44 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي العروض المقبولة من المستثمرين و المؤسسات المالية نحو 2375 طلبًا.

شملت العطاءات المقبولة أجلي 182 و 364 يوما لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وبلغ حجم العروض المقبولة في أجل 364 يوما نحو 56.23 مليار جنيه بإجمالي 1284 طلبًا مقبولًا .

ووصلت متوسط سعر الفائدة المقبولة به العطاء نحو 23.001% و أقل سعر بنسبة 22% و أعلى سعر بنسبة 23.001%.

وسجل حجم الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 16.32 مليار جنيه تضمنت 1091 طلبًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 24.177% و أقل سعر بنسبة 23.761% و أعلي سعر بنسبة 24.201%.