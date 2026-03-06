قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كتيبة حفظ سلام غانية تتعرض لهجمات صاروخية في لبنان

يونيفيل
يونيفيل
قسم الخارجي

أفادت القوات المسلحة الغانية في بيان لها أن مقر كتيبة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تعرض لهجمات صاروخية يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة جنديين بجروح خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، استهدافه "مركز قيادة" إيراني في الضاحية الجنوبية ببيروت، إلى جانب أهداف أخرى، في ظل استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه استهدف "مركز قيادة القوات الجوية" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومراكز قيادة أخرى تابعة لسلاح البحرية والوحدة المالية والمجلس العملياتي لحزب الله.

وأضاف: "قبل الضربة، اتُخذت إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، وجمع معلومات استخباراتية إضافية"، مشيراً إلى أنه قصف أكثر من 500 موقع منذ بدء الحرب.

وصرح رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، خلال زيارة لشمال إسرائيل، بأن الجيش "لن يتخلى عن نزع سلاح حزب الله" ضمن أهدافه الحربية.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقلاً عن وزارة الصحة، بمقتل 217 شخصاً على الأقل وإصابة 798 آخرين جراء الغارات الجوية المستمرة.

وإلى جانب القتلى والجرحى، أسفر أمر الإخلاء الإسرائيلي واسع النطاق، الذي يطالب سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني بالانتقال شمالاً، عن نزوح أكثر من 109 آلاف شخص إلى مراكز الإيواء، وفقاً للحكومة اللبنانية.

كتيبة حفظ سلام غانية هجمات صاروخية في لبنان هجمات صاروخية كتيبة حفظ سلام القوات المسلحة الغانية جيش الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية ببيروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

ترشيحاتنا

يسحلان كلب

مشهد مؤسف .. رجل وابنه يسحلان كلبا بدراجة نارية في القليوبية

المتهم

ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة

المضبوطات

ضبط 37 طن دخان معسل وتبغ ومستلزمات إنتاج داخل مصنع بدون ترخيص في الدقهلية

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد