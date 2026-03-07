قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المصروفات الدراسية والمستندات المطلوبة للتقديم المبكر بجامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الاهلية
جامعة عين شمس الاهلية
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية إعادة فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بجميع برامج كلياتها للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بكليات الطب، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والأعمال، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المتميزين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتطورة.

وأوضح الدكتور محمد صالحين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن قرار إعادة فتح باب التقديم المبكر جاء استجابةً للطلبات التي تلقتها الجامعة عبر قنواتها الرسمية المختلفة، مؤكدًا أن الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة يعكس الثقة المتنامية في مستوى البرامج التعليمية التي تقدمها، والتي تعتمد على أحدث النظم التعليمية والمعايير الأكاديمية العالمية.

وأضاف أن باب التقديم المبكر يُفتح اعتبارًا من 8 مارس وحتى 17 مارس، من خلال الموقع الرسمي للجامعة:
‏www.nasu.edu.eg
على أن يتم سداد رسوم التقديم المقررة على حساب جامعة عين شمس الأهلية وفقًا للإجراءات المعلنة.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى أن القبول النهائي يخضع لاستيفاء عدد من الشروط، من بينها تحقيق الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات، واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي يحددها مديرو البرامج، فضلًا عن استيفاء الحد الأدنى للدرجات في المواد المؤهلة لكل برنامج، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكدت الجامعة استمرار سعيها لتقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين الجودة الأكاديمية والتدريب العملي، مع ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

مصروفات التقديم المبكر بجامعة عين شمس الأهلية
واعلنت جامعة عين شمس الأهلية رسميا، فتح باب التقديم المبكر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وكانت قد حددت الجامعة مصروفات التقديم المبكر بها، وفقا لكل كلية، وهي غير قابلة للاسترداد جزئيًا، وجاءت كالآتي:

كلية الطب البشري: 15,500 جنيه مصري.
كلية الهندسة: 8,000 جنيه مصري.
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 8,000 جنيه مصري.
كلية الأعمال: 6,000 جنيه مصري.
تشمل المصروفات:

1,500 جنيه فتح ملف
1,000 جنيه عن كل اختبار قبول
(ويتم خصم هذه البنود من إجمالي المبلغ المُعلن لكل كلية).

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة عين شمس الاهلية
اشترطت الجامعة تقديم المستندات المطلوبة بنظام (JPG – PNG – PDF)، وجاءت كالتالي:

أولًا: مستندات أساسية:

صورة شخصية حديثة
صورة الرقم القومي للمصريين أو جواز
جواز السفر لغير المصريين
ثانيا: مستندات إضافية (إن وُجدت):

صورة الشهادة الدراسية
شهادة التفوق الرياضي
نموذج 2–3 جند للذكور
شهادة اختبار اللغة العربية والدين لطلاب الشهادات المعادلة
 

جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس فتح باب التقديم المبكر كليات الطب الهندسة الحاسبات والمعلومات

