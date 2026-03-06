جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

شاركت جامعة عين شمس بوفد طلابي في فعاليات ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2026، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي مشاركة طلاب الجامعة برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتنسيق والإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

ونُفذت المشاركة من خلال إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث شاركت الجامعة بوفد مكوَّن من طالبين وطالبتين ومشرف، إلى جانب حضور 60 طالبًا وطالبة في اللقاء الحواري مع فضيلة مفتي الديار المصرية.

ويُقام الملتقى تحت إشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ترجمةً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى الاستثمار في الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ دور الأنشطة الطلابية في تشكيل وعي الأجيال وصقل شخصياتهم.

ويجمع الملتقى طلاب جامعة عين شمس مع طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد المصرية، ضمن برنامج متكامل يجمع بين التثقيف الوطني وبناء الوعي وتعزيز روح الانتماء، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج حزمة متنوعة من الفعاليات، تشمل جلسات حوارية ولقاءات تثقيفية وورش عمل متخصصة، فضلًا عن أنشطة رياضية وثقافية وفنية تسهم في تنمية روح الفريق والعمل الجماعي.

كما شهد الملتقى جلسة افتتاحية وعددًا من المحاضرات التي تناولت محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والاستثمار في الوقاية، إضافة إلى ورش عمل لبناء المبادرات الاجتماعية، ولقاءات تثقيفية تُعنى بترسيخ القيم وبناء وعي الشباب بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة.

وشهدت الفعاليات لقاءً حواريًا مع فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بعنوان «القيم وبناء وعي الشباب»، تأكيدًا على أهمية الخطاب الديني المستنير في دعم الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الرشيد القائم على الفهم الصحيح للقيم الدينية والوطنية.

ويعكس ملتقى «قيم» رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ مفهوم الجامعة كمنظومة متكاملة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية الوطنية المتوازنة، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك العلم والقيم معًا، وقادرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.