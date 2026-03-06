أمين المهندسين يدلي بصوته.. ويؤكد: المشاركة تمثل واجبا مهنيا ومسئولية

حرص المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين على المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين التي تُعقد الآن بإستاد القاهرة.

وأكد "عرفات" خلال الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاق النقابي تُمثِّل واجبًا مهنيًّا ومسئولية تجاه مستقبل المهنة، موضحًا أن انتخابات النقابة تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل النقابي وتعكس حرص المهندسين على اختيار مَن يمثلهم.

وأشار أمين عام نقابة المهندسين، أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من التنظيم والالتزام مع توفير كافة التيسيرات التي تضمن سهولة التصويت، مختتمًا تصريحاته بدعوة جموع المهندسين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها السبيل الأمثل للتعبير عن آرائهم واختيار من يرونه قادرًا على تمثيلهم وتحقيق طموحاتهم.