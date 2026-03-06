إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في البحيرة

شهد الطريق الجديد الصحراوي بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم أمام قرية الهدى والتقوى، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- حسام حريري عيد القاسم، 19 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عادل محمد محمود 55 عاما، جروح وخدوش بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، محمد عادل محمود محمد، 30 عاما، جروح وخدوش بالوجه، هالة عبد الله محمد عمارة، 37 عاما، اشتباه نزيف بالمخ واضطراب في درجة الوعي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.