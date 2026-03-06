التحفظ على 21 طن مكرونة تموين لتجميعها بالمخالفة للقرارات في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع إبراهيم أحمد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق والأنشطة التجارية.

أسفرت الحملات التموينية بمدينة رشيد من تحرير محضر تجميع 20800 كجم مكرونة تموين بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية تم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع 15 جوال دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، وتحقيق هامش ربح غير مشروع، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة بإشراف ورئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، وأحمد الشناط، رئيس الرقابة، وعضوية محمد الرشيدى، وسعد الجندى، وعبدالمحسن فوزى، ونجلاء صفار مفتشى الإدارة.