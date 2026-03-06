قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
التحفظ على 21 طن مكرونة تموين لتجميعها بالمخالفة للقرارات في البحيرة

ساندي رضا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع إبراهيم أحمد، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق والأنشطة التجارية.

أسفرت الحملات التموينية بمدينة رشيد من تحرير محضر تجميع 20800 كجم مكرونة تموين بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية تم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع 15 جوال دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء، وتحقيق هامش ربح غير مشروع، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة بإشراف ورئاسة سعيد المهندس، مدير الإدارة، وأحمد الشناط، رئيس الرقابة، وعضوية محمد الرشيدى، وسعد الجندى، وعبدالمحسن فوزى، ونجلاء صفار   مفتشى الإدارة.

