قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اندلاع الحرب ضد إيران.. ألمانيا تبدأ سحب قواتها من 4 دول عربية

الجيش الألماني
الجيش الألماني
قسم الخارجي

أعلن متحدث عسكري لوكالة رويترز أن ألمانيا سحبت قوات إضافية من الجيش الألماني (البوندسفير) من الشرق الأوسط، وذلك في اليوم السابع من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي هزت المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الجنود المنتشرين ضمن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يتم سحبهم بسبب الوضع الأمني، بعد أن خفض الجيش الألماني وجوده بشكل كبير في أربيل شمال العراق.

وذكرت شبكة صحف RND، التي كانت أول من نشر الخبر، أن القوات الألمانية المتمركزة في البحرين قد عادت إلى الوطن، وأن الاستعدادات جارية للانسحاب من الكويت وامتنع المتحدث عن التعليق على ذلك.

كما ذكر تقرير RND أن جنودًا وموظفين من السفارة الألمانية في بغداد يتم نقلهم إلى الأردن ولم ترد وزارة الخارجية على طلب رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

وينتشر نحو 500 جندي ألماني في أنحاء المنطقة، وخاصة في العراق والأردن وقد قامت السلطات مؤخرًا بنقل أفراد من المعسكرات وخفض بعض الوحدات وسط تزايد المخاطر الأمنية.

الحرب ضد إيران ألمانيا دول عربية الجيش الألماني البوندسفير الحرب الأمريكية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

رامز جلال لـ أحمد السقا: اللي بتعمله ده مش عمايل نجم شباك من الصف الأول

هاني النحاس

ساعة الفطار يكشف تفاصيل مبادرة تكية آل البيت

جانب من الحلقة

رامز جلال لأحمد السقا: قلب الأسد والنجم اللي اتحسد النهاردة هوقفه عند حده

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد