بعد اندلاع الحرب ضد إيران.. ألمانيا تبدأ سحب قواتها من 4 دول عربية

أعلن متحدث عسكري لوكالة رويترز أن ألمانيا سحبت قوات إضافية من الجيش الألماني (البوندسفير) من الشرق الأوسط، وذلك في اليوم السابع من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي هزت المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الجنود المنتشرين ضمن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يتم سحبهم بسبب الوضع الأمني، بعد أن خفض الجيش الألماني وجوده بشكل كبير في أربيل شمال العراق.

وذكرت شبكة صحف RND، التي كانت أول من نشر الخبر، أن القوات الألمانية المتمركزة في البحرين قد عادت إلى الوطن، وأن الاستعدادات جارية للانسحاب من الكويت وامتنع المتحدث عن التعليق على ذلك.

كما ذكر تقرير RND أن جنودًا وموظفين من السفارة الألمانية في بغداد يتم نقلهم إلى الأردن ولم ترد وزارة الخارجية على طلب رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

وينتشر نحو 500 جندي ألماني في أنحاء المنطقة، وخاصة في العراق والأردن وقد قامت السلطات مؤخرًا بنقل أفراد من المعسكرات وخفض بعض الوحدات وسط تزايد المخاطر الأمنية.