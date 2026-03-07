إعدام 30 كيلو أغذية غير مطابقة للاشتراطات بحملة فى زهور بورسعيد.. صور

شنّت هيئة سلامة الغذاء منذ قليل حملة بالتنسيق مع احمد زغلف رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومراقبة السلع المقدمة للمواطنين، وحرصًا على الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية،

واستهدفت الحملة عددًا من المنشآت ومحال تداول الأغذية بنطاق الحي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.

إعدام 30 كجم أغذية غير مطابقة للاشتراطات

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام نحو 30 كجم من الأغذية المتنوعة التي تبين حفظها وتداولها في ظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية والقياسية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.