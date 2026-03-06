تموين بورسعيد تحبط محاولة ترويج أكبر كمية من الجبن الفاسد

نجح محمد حلمي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد فى إحباط محاولة ترويج وبيع اكبر كمية من الجبن الفاسد قبل وصولها لموائد المواطنين.

كان محمد حلمى وكيل وزارة التموين فى بورسعيد قاد حملة تموينية مكبرة بالمحافظة لضمان سلامة الأسواق.

جاءت الحملة استمرارا لتنفيذًا تعليمات القياده السياسية بمراقبة الاسواق وفرض السيطرة عليها وضبط المخالفين وضبط أي مخالفات تمس سلامة السلع وصحة المواطنين

وذلك من خلال التعليمات المشدده للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد.

تموين بورسعيد يحبط ترويج أكبر كميه من الجبن الفاسد داخل صفائح يعلوها الصدأ





وأسفرت الحملة التى استهدفت احد المخازن بزهور بورسعيد من ضبط جبن أبيض كامل الدسم داخل صفائح عليها الصدأ وينبعث منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية بالكامل قبل توزيعها على المحال التجارية.



وبحصر المضبوطات، تبين أنها 47 صفيحة × 13 كجم بإجمالي وزن 611 كجم تقريبًا تم التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وحذرت مديرية تموين بورسعيد المواطنين من شراء أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.



وشدد وكيل تموين بورسعيد على ان سلامة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي مخالفات مؤكد على تكثيف الحملات على المخازن والأسواق لضمان وصول السلع الآمنة.

