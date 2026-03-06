تموين بورسعيد تحبط محاولة ترويج أكبر كمية من الجبن الفاسد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
محمد الغزاوى

نجح محمد حلمي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد فى إحباط محاولة ترويج وبيع اكبر كمية من الجبن الفاسد قبل وصولها لموائد المواطنين.

كان محمد حلمى وكيل وزارة التموين فى بورسعيد قاد حملة تموينية مكبرة بالمحافظة لضمان سلامة الأسواق.

 جاءت الحملة استمرارا لتنفيذًا تعليمات القياده السياسية بمراقبة الاسواق وفرض السيطرة عليها وضبط المخالفين وضبط أي مخالفات تمس سلامة السلع وصحة المواطنين
وذلك من خلال التعليمات المشدده للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة التى استهدفت احد المخازن بزهور بورسعيد من ضبط جبن أبيض كامل الدسم داخل صفائح عليها الصدأ وينبعث منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية بالكامل قبل توزيعها على المحال التجارية.
 

وبحصر المضبوطات، تبين أنها 47 صفيحة × 13 كجم بإجمالي وزن 611 كجم تقريبًا تم التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


تحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 

وحذرت مديرية تموين بورسعيد المواطنين من شراء أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
 

وشدد وكيل تموين بورسعيد على ان سلامة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي مخالفات مؤكد على تكثيف الحملات على المخازن والأسواق لضمان وصول السلع الآمنة.
 

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

الكويت

وزارة الدفاع الكويتية: إصابة 67 من عناصر الجيش منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

ترامب

ترامب يدعو الدبلوماسيين الإيرانيين للاستسلام مقابل الحصانة

ترامب

ترامب: الإيرانيون لا يملكون دفاعاً جوياً و جميع طائراتهم دُمّرت

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

