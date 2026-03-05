قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، بمحافظة بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة للتفتيش على المخازن والتلاجات بالضواحى ، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، والتحقق من التصاريح والوثائق والفواتير الخاصة بها لضمان مطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية.



جاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالتركيز على ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وعلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، والعمل على رفع مستوى الرقابة والالتزام بمعايير الجودة في جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة

إحباط بيع وترويج اغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بضواحي بورسعيد

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ كراتين خبز توست منتهية الصلاحية، ومصادرة ٢٩ كرتونة زبدة مجهولة المصدر بأحد المخازن والثلاجات بمنطقة A2، ضمن جهود حي الضواحي لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.



وأكد فوزي الوالي رئيس ضواحى بورسعيد أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري، وأن حي الضواحي لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على حرصه على صحة المواطنين ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق.



تأتي هذه الحملة في إطار خطة حي الضواحي للمحافظة على الصحة العامة وضمان بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي يشرف عليها رئيس الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.