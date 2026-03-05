قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
محافظات

إحباط بيع وترويج اغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بضواحي بورسعيد

محمد الغزاوى

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، بمحافظة بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة  للتفتيش على المخازن والتلاجات بالضواحى ، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، والتحقق من التصاريح والوثائق والفواتير الخاصة بها لضمان مطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالتركيز على ضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وعلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات الغذائية، والعمل على رفع مستوى الرقابة والالتزام بمعايير الجودة في جميع الأنشطة التجارية بالمحافظة

إحباط بيع وترويج اغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بضواحي بورسعيد 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ كراتين خبز توست منتهية الصلاحية، ومصادرة ٢٩ كرتونة زبدة مجهولة المصدر بأحد المخازن والثلاجات بمنطقة A2، ضمن جهود حي الضواحي لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.
 

وأكد  فوزي الوالي رئيس ضواحى بورسعيد أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري، وأن حي الضواحي لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على حرصه على صحة المواطنين ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق.
 

تأتي هذه الحملة في إطار خطة حي الضواحي للمحافظة على الصحة العامة وضمان بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي يشرف عليها رئيس الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الضواحى

