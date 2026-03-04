محافظ بورسعيد يتفقد مشروع محطة تحلية المياه الآبار الشاطئية بحي غرب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد (الآبار الشاطئية) التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة إنتاجية 20 ألف م³/يوم.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، والمهندسة اسماء نصر شكرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة بورسعيد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.

المشروع بطاقة 20 ألف م³ يوميًا ونسبة التنفيذ الكلية بلغت 60٪

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 20 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,6 مليار جنيه بما يسهم في دعم منظومة إمدادات مياه الشرب وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الحالية بالمشروع، حيث بلغت 60٪ للأعمال المدنية، و40٪ للأعمال الميكانيكية (توريد)، و15٪ للأعمال الميكانيكية (تركيب)، فيما تم الانتهاء من تنفيذ الآبار بنسبة 100٪.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تواجه المشروع وفي مقدمتها توصيل مرفق الكهرباء للمحطة، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصدر التغذية المناسب، فضلا عن متابعة تكلفة إنتاج المياه المحلاة.

كما شدد المحافظ على زيادة معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة، لما يمثله من إضافة مهمة لمنظومة المرافق والخدمات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا كذلك أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحديد المناطق التي سيتم تغذيتها من المحطة.