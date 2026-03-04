قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع محطة تحلية المياه الآبار الشاطئية بحي غرب

محافظ بورسعيد: المشروع بطاقة 20 ألف م³ يوميًا ونسبة التنفيذ الكلية بلغت 60٪
محافظ بورسعيد: المشروع بطاقة 20 ألف م³ يوميًا ونسبة التنفيذ الكلية بلغت 60٪
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد (الآبار الشاطئية) التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة إنتاجية 20 ألف م³/يوم.

يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، والمهندسة اسماء نصر شكرى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة بورسعيد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.

المشروع بطاقة 20 ألف م³ يوميًا ونسبة التنفيذ الكلية بلغت 60٪

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 20 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,6 مليار جنيه بما يسهم في دعم منظومة إمدادات مياه الشرب وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الحالية بالمشروع، حيث بلغت 60٪ للأعمال المدنية، و40٪ للأعمال الميكانيكية (توريد)، و15٪ للأعمال الميكانيكية (تركيب)، فيما تم الانتهاء من تنفيذ الآبار بنسبة 100٪.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تواجه المشروع وفي مقدمتها توصيل مرفق الكهرباء للمحطة، من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصدر التغذية المناسب، فضلا عن متابعة تكلفة إنتاج المياه المحلاة.

كما شدد المحافظ على زيادة معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة، لما يمثله من إضافة مهمة لمنظومة المرافق والخدمات بمحافظة بورسعيد، مؤكدا كذلك أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتحديد المناطق التي سيتم تغذيتها من المحطة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد محطة تحلية المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد