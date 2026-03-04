محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة إزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد المحافظ أن تحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، بما يضمن سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ونوابهم الجدد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، وذلك في إطار متابعة سير العمل عقب حركة التنقلات الأخيرة والتأكيد على أولويات المرحلة المقبلة.

تكثيف الجهود في ملف النظافة للارتقاء بمستوى الخدمات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود في ملف النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع وضع خطط عمل واضحة لكل حي تتضمن مستهدفات محددة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لأداء شركة النظافة وفرق العمل، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء الأحياء ونوابهم يرتكز على مستوى رضا المواطن، وسرعة الاستجابة للمشكلات، والتواجد الميداني الفعال، مشيرًا إلى أنه ينتظر تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.