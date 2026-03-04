قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة إزالة الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود في ملف النظافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود في ملف النظافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن
محمد الغزاوى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد المحافظ أن تحقيق الانضباط في الشارع البورسعيدي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، بما يضمن سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ونوابهم الجدد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، وذلك في إطار متابعة سير العمل عقب حركة التنقلات الأخيرة والتأكيد على أولويات المرحلة المقبلة.

تكثيف الجهود في ملف النظافة للارتقاء بمستوى الخدمات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود في ملف النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع وضع خطط عمل واضحة لكل حي تتضمن مستهدفات محددة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لأداء شركة النظافة وفرق العمل، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ أن معيار تقييم أداء رؤساء الأحياء ونوابهم يرتكز على مستوى رضا المواطن، وسرعة الاستجابة للمشكلات، والتواجد الميداني الفعال، مشيرًا إلى أنه ينتظر  تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

