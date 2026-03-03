بورسعيد| جهود متكاملة من الرقابة على الأسواق إلى الصحة والتعليم والشباب

شهدت محافظة بورسعيد اليوم نشاطاً مكثفاً شمل جولات رقابية، وفعاليات مجتمعية وخدمية واسعة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتأكيداً على دور الأجهزة التنفيذية في ضبط الأسواق، ودعم المنظومتين التعليمية والشبابية، والارتقاء بالخدمات الصحية.

مديرية الشؤون الصحية تعزيز منظومة الأمن القومي الصحي

عُقد الاجتماع الشهري للجنة النفايات الطبية الخطرة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءً على تكليفات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، وبإشراف الأستاذ الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد؛ .

أبرز التوصيات: استعراض الموقف الحالي لمنظومة النفايات الخطرة، والتأكيد على انتظام أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن.



و شدد وكيل الوزارة على أن منظومة النفايات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي، لضمان بيئة عمل آمنة ومنع انتقال العدوى داخل المنشآت الطبية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية ضبط "معمل غير آدمي" لتصنيع اللحوم



في حملة رقابية حازمة، قادتها هايدي جهاد مدير التجارة أشرف المليجي رئيس الرقابة التجارية، بالاشتراك مع الطب البيطري؛ تم ضبط معمل غير مرخص يمارس تصنيع اللحوم في ظروف غير صحية.



وتم ضبط 200 كيلو من اللحوم المفرومة المتبلة برجر، كفتة، سجق معبأة داخل جرادل وأطباق بلاستيكية دون بيانات أو مصدر.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا النشاط، مع التحفظ على المضبوطات، نظراً لما تشكله من خطورة جسيمة على صحة المواطنين.

مديرية الطب البيطري استمرار الرقابة على الأسواق

واصلت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بقيادة الدكتور أمجد يونس والدكتور أمجد يسري، حملاتها المكثفة على محلات بيع وتداول الأغذية، لضمان وصول

منتجات سليمة للمواطن البورسعيدي.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة والدكتورحامد موسى الأقنص رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وقيادة الدكتور طارق فرنسيس مدير عام المديرية

مديرية التربية والتعليم متابعة ميدانية لضبط العملية التعليمية



في جولة تفقدية لمدرسة "القناة الابتدائية" التابعة لإدارة شرق، أكد الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المتابعة الميدانية هي أداة قياس حقيقية لنواتج التعلم.



جاءت الجولة للوقوف على الكثافات الطلابية، انتظام الحضور، والتأكد من تطبيق التقييمات اليومية وفقاً للقرارات الوزارية.



وهدفت الجولة لضمان استقرار العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب.

مديرية الشباب والرياضة رمضان بصحة لكل العيلة" تتواصل بنجاح



اختتمت الحملة الطبية الميدانية لاتحاد الكيانات الشبابية فعالياتها أمام المجمع الإسلامي بحي الزهور.تحت رعاية الأستاذ الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة



و قدم الشباب خدمات فحص شاملة ضغط، سكر، وظائف كلى، دهون ومبادرات صحة المرأة والكشف عن الأورام.

وأشاد الدكتور محمد عبد العزيز المحضر مدير المديرية بالدور البطولي لمتطوعي الكيانات الشبابية في تنظيم المبادرة بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكداً أن الشباب هم المحرك الأول لنجاح المبادرات الصحية بالمحافظة.





وفي هذا السياق، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن تكاتف الجهود بين كافة المديريات يعكس رؤية الدولة في تقديم خدمات متكاملة للمواطن، مشيداً باليقظة الرقابية والجهود الميدانية التي تضمن سلامة ما يستهلكه المواطن يومياً، وتدعم استقرار المجتمع في كافة القطاعات.