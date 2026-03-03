السكان يخرجون بسلام.. وحماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق هائل بوحدة سكنية

تمكن فريق من إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل وحدة سكنية بمنطقة المروة، دون وقوع أي إصابات.



تلقى الفريق بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء الحديثة إلى موقع البلاغ، وعند وصول القوات كانت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة من داخل الوحدة السكنية، فجرى إخلاء جميع السكان بشكل آمن حفاظًا على سلامتهم.





حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق هائل بوحدة سكنية

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع داخل غرفة نوم نتيجة ماس كهربائي، وتمكنت القوات من محاصرته وإخماده قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، كما قامت فرق الإطفاء بأعمال التبريد اللازمة لموقع الحريق، لضمان عدم تجدد الاشتعال أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة المواطنين بالمنطقة.



وأكد مصدر أن الحريق لم يسفر عن أي مصابين، رغم تواجد سيارات الإسعاف بمحيط البلاغ لتأمين المواطنين تحسبًا لأي طارئ.



وتلقى اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارًا بالواقعة، ووجّه بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وتحرير المحضر اللازم، على أن تتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.