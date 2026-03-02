قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

أبو ليمون يؤكد: عقد هذه اللقاءات يأتي في إطار نهج ثابت للتواصل الدوري مع المواطنين
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث استقبل 14 مواطنًا، في إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم عن قرب، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

واستهل المحافظ، اللقاء بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، كما تم توزيع مواد غذائية ولحوم دعمًا لهم في مواجهة أعباء المعيشة، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفيرًا لمصدر دعم يخفف عنهم أعباء الحياة اليومية

جاء ذلك بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندسة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أبو ليمون: عقد هذه اللقاءات يأتي في إطار نهج ثابت للتواصل الدوري مع المواطنين

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، من بينها طلب أحد المواطنين من ذوي الإعاقة بشأن صرف مساعدة مالية، كما ناقش المحافظ تظلم إحدى المواطنات من قرار خاص بترميم وحدتها السكنية، ووجه بإعادة عرض الموضوع على لجنة متخصصة من كلية الهندسة لاتخاذ ما يلزم.

واستمع المحافظ إلى مطالب عدد من الشباب والسيدات بشأن توفير فرص عمل، ووجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الحالات المعروضة، وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مؤهلاتهم و خبراتهم،  وتناول اللقاء شكوى أحد المواطنين المتعلقة بتعطيل إجراءات تركيب مصعد بالعقار السكني الخاص بها نظرًا للحالة الصحية لوالدها، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع رئيس الحي المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير الإجراءات

ووجه محافظ بورسعيد مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة فحص طلب أحد المواطنين بشأن عودته للعمل، إلى جانب الاستجابة لطلب إحدى المواطنات للعمل بالحصة بمديرية التربية والتعليم، كما استجاب فورًا لشكوى أحد المواطنين بشأن الحصول على جلسات علاج طبيعي بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات الزراعية، وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بدراسة موقف الأقساط لعدد 28 حالة من أصحاب الجمعيات الزراعية، وتحديد آلية التعامل المستقبلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر. كما وجه حي الضواحي بدراسة إمكانية توفير محل بديل لأحد المواطنين الذي لم يحصل على وحدته بسوق السلاطية بالضواحي

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج ثابت للتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مشددًا على أن المواطن يمثل محور اهتمام الدولة، وأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدًا في تلبية تطلعات أبناء بورسعيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بسرعة دراسة جميع الموضوعات المطروحة، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإيجاد حلول مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة

و يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:
[email protected]
 

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

وفي ختام اللقاء، توجه المواطنين بالشكر والتقدير للسيد المحافظ على حرصه على التواصل معهم والاستجابة لمطالبهم على الفور، وسط فرحة الأهالي بهذه اللفتة الطيبة، واختتم محافظ بورسعيد بالتأكيد على حرصه الدائم على فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع المواطنين، لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر المنصات الرسمية والتعامل الفوري معها، بما يعزز جسور الثقة ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية بين المواطن والجهاز التنفيذي.

