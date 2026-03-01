محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات الإشغالات والتعديات بالأحياء وعدم عودتها مرة أخرى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والأجهزة التنفيذية، وذلك لمراجعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لتراخيص المحال العامة وإجراءات التصالح والتقنين إلى جانب متابعة ملف المتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العال البدري السكرتير المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل ومعدلات الإنجاز في ملف تراخيص المحال العامة، والعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.





محافظ بورسعيد يلتقي الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء لمراجعة موقف تراخيص المحال العامة

كما شدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء وعدم السماح بعودتها مرة أخرى مؤكدا علي ضرورة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما وجه إبراهيم أبو ليمون علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها ،مع تكليف رؤساء الأحياء بحصر التراكمات الخاصة بالمخلفات ورفعها أول بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد على مراجعة وصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالشوارع والميادين مؤكدا علي المشاركة المجتمعية في الحفاظ في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة داخل الأحياء.