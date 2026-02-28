محافظ بورسعيد يتفقد أرض المطحن ويوجه باستغلال كافة المساحات المتاحة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أرض المطحن بحي الضواحي، لمتابعة موقف استغلال المساحات المتاحة بها، في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق أفضل عائد خدمي وتنموي للمواطنين.

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بحصر شامل لكافة المساحات داخل أرض المطحن، ووضع تصور متكامل لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع احتياجات المنطقة ويسهم في دعم الأنشطة الخدمية والتنموية

وفيما يتعلق بسير العمل بالمطحن، تابع المحافظ مع مدير مديرية التموين انتظام التشغيل ومعدلات الإنتاج، والوقوف على موقف توافر وتوريد الأقماح الخام وأرصدة الدقيق، بما يضمن استقرار منظومة الخبز البلدي وعدم حدوث أي معوقات تؤثر على تلبية احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد يتابع مع مدير مديرية التموين سير انتظام العمل بالمطحن

كما تابع المحافظ آليات توريد الأقماح وخطط التخزين، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لمنظومة الخبز، وتكثيف الرقابة لضمان جودة المنتج و انتظام عمليات التوريد والتوزيع

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس حي الضواحي فوزي الوالي ومدير مديرية التموين محمد حلمي، حيث تم استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة