تعليم بورسعيد: ممنوع الغياب دون أعذار ومتابعة التقييمات

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة التعليمية، باستهداف مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات النوعية المعنيين.

"تعليم بورسعيد" يشدد على منع الغياب دون أعذار ومتابعة التقييمات

وأكد مدير تعليم بورسعيد على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس، وعدم السماح بالغياب دون أعذار رسمية، مع المتابعة الدقيقة لأعمال التقييمات الدورية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء التعليمي وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وشدد "بدوي" على ضرورة رصد ومتابعة نسبة غياب الطلاب دون تهاون، وتنظيم الإشراف داخل المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية المدرسية لما لها من دور كبير في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد بمتابعة تنفيذ الخطط الدراسية وفق الجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية بمدارس بورسعيد.