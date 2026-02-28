إعادة بين الجوهرى ورمضان على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد

أعلن الدكتور مهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي، والتي أسفرت عن إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب بين الدكتور رمضان عبد العال، والدكتور محمد محمد الجوهري، بعد حصولهما على أعلى الأصوات دون حسم المقعد من الجولة الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت على مقعد النقيب كالتالي: الدكتور محمد محمد الجوهري

– ( 504 ) صوتًا – الدكتور رمضان عبد العال ( 427 ) صوتًا وحصل المهندس عماد إسحاق على (203)، وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف قضائي كامل، وسط التزام بالقواعد المنظمة وضمانات الشفافية، مشيرًا إلى أن الإقبال عكس وعيًا نقابيًا كبيرًا من مهندسي بورسعيد وحرصهم على المشاركة في اختيار ممثليهم.

الجوهري ورمضان يعيدان السباق على مقعد نقيب «مهندسي بورسعيد».. وحسم 7 مقاعد بعضوية المجلس

وفيما يخص عضوية مجلس النقابة، أعلن رئيس اللجنة فوز سبعة مرشحين بالمقاعد المخصصة للشُعب المختلفة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

فاز عن شعبة الهندسة الميكانيكية كلا من المهندس طه عمر علي، المهندس عبد الرحمن داغر وعن شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندسة هبه السعيد

المهندس حمدي السيد سالم.



كما فاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية المهندس حسن عبد الرحمن بسيوني، وعن شعبة الهندسة المعمارية فاز بالمقعد المهندسة شرين نصر، وشعب الهندسة المتنوعة فاز بالمقعد المهندس هيثم السعيد مصيلحي.



وأشار المهندس وائل حرز إلى أن جولة الإعادة على مقعد النقيب يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير وفقًا للجدول الزمني المعتمد، لاستكمال الاستحقاق الانتخابي وحسم المنصب.



وجاء إعلان النتيجة في ختام يوم انتخابي شهد منافسة قوية، ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، في مشهد عكس حيوية العمل النقابي داخل محافظة بورسعيد.