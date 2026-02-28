قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إعادة بين الجوهرى ورمضان على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد

وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات لمهندسى بورسعيد
وائل حرز رئيس لجنة الانتخابات لمهندسى بورسعيد
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور مهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي، والتي أسفرت عن إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب بين الدكتور رمضان عبد العال، والدكتور محمد محمد الجوهري، بعد حصولهما على أعلى الأصوات دون حسم المقعد من الجولة الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت على مقعد النقيب كالتالي: الدكتور محمد محمد الجوهري
– ( 504 ) صوتًا  – الدكتور رمضان عبد العال ( 427 ) صوتًا وحصل المهندس عماد إسحاق على (203)، وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن العملية الانتخابية جرت تحت إشراف قضائي كامل، وسط التزام بالقواعد المنظمة وضمانات الشفافية، مشيرًا إلى أن الإقبال عكس وعيًا نقابيًا كبيرًا من مهندسي بورسعيد وحرصهم على المشاركة في اختيار ممثليهم.

الجوهري ورمضان يعيدان السباق على مقعد نقيب «مهندسي بورسعيد».. وحسم 7 مقاعد بعضوية المجلس

وفيما يخص عضوية مجلس النقابة، أعلن رئيس اللجنة فوز سبعة مرشحين بالمقاعد المخصصة للشُعب المختلفة، وجاءت النتائج على النحو التالي:
فاز عن شعبة الهندسة الميكانيكية كلا من المهندس طه عمر علي، المهندس عبد الرحمن داغر وعن شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندسة هبه السعيد 
المهندس حمدي السيد سالم.


كما فاز بمقعد شعبة الهندسة المدنية المهندس حسن عبد الرحمن بسيوني، وعن شعبة الهندسة المعمارية فاز بالمقعد المهندسة شرين نصر، وشعب الهندسة المتنوعة فاز بالمقعد المهندس هيثم السعيد مصيلحي.


وأشار المهندس وائل حرز إلى أن جولة الإعادة على مقعد النقيب يوم الجمعة المقبل الموافق 7 فبراير وفقًا للجدول الزمني المعتمد، لاستكمال الاستحقاق الانتخابي وحسم المنصب.


وجاء إعلان النتيجة في ختام يوم انتخابي شهد منافسة قوية، ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، في مشهد عكس حيوية العمل النقابي داخل محافظة بورسعيد.

