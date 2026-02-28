سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران

تشهد أسواق الذهب المحلية حالياً ترقب حذر بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب هل ستستمر الحرب لفترة طويلة أم ستكون ضربات خاطفة، وهل ستحدث تطورات مثل اغلاق مضيق هيرمز الذي سيكون له تأثير كبير على أسعار الطاقة العالمية

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في تداولات اليوم السبت عند المستوى 7200 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ جولد بيليون عند المستوى 7300 جنيه للجرام، وكان قد أغلق جلسة الأمس عند المستوى 7100 جنيه للجرام

بينما قد افتتح الأمس عند المستوى 6960 جنيه للجرام لتصبح الزيادة السعرية اليوم 200 جنيه. خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 2.9 % حيث سجل أعلى سعر عند 7100 جنيه للجرام وأغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 7100 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 6900 جنيه للجرام.

وفق تحليل جولد بيليون قد نشهد تطورات في سعر الصرف في مصر خلال هذا الأسبوع مع تغيرات متوقعة في مستويات الدولار عالميا، بالإضافة إلى انتقال للسيولة النقدية من الأسواق الناشئة للملاذ الآمن والسندات الحكومية، وبالتالي قد تشهد مصر عمليات خروج للأموال الساخنة، وهو ما يؤثر على الطلب على الدولار .

بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية قد يستهدف الذهب مستويات 7500 جنيه مع استمرار التصعيد وتوقعات الصعود العالمي للذهب.

وتنوي الحكومة المصرية الإعلان عن مزايد عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام، وذلك في ظل استمرار دعم الحكومة لتطوير قطاع الذهب بكل خطواته ليصبح قيمة مضافة للاقتصاد المصري.