كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين حكمًا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 14 مارس المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاون حكم الساحة، كل من: الإيفواريان أدو هيرمان وإيبا ميدراد إيتين مساعدين، بالإضافة إلى التوجولي أكليسو جناما حكمًا رابعًا.

وتم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونه ماريا باكيتا سانكيلا من موريشيوس.

واختار "كاف" الجابوني موسودجي نجوما علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الأنجولي إيناسو مانويل كانديدو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.