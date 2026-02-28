قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

مع إطلاق Galaxy S26 Ultra، لا تركز سامسونج فقط على ترقية المواصفات، بل تسعى لإعادة تعريف ما يجب أن يقدمه الهاتف الرائد لمستخدميه بشكل استباقي. 

ويركز هذا الإصدار بشكل خاص على تحسين الذكاء الاصطناعي، قدرات الفيديو، وتعديلات مهمة في العتاد بدلا من مجرد رفع الأرقام. ورغم أن التصميم قد يبدو تقليديا للوهلة الأولى، إلا أن بعض الميزات الجديدة تضيف قيمة حقيقية ومثيرة للاهتمام.

مميزات Galaxy S26 Ultra

1. أنحف هاتف Ultra على الإطلاق:

يأتي Galaxy S26 Ultra بسمك 7.9 ملم فقط، مما يجعله أنحف هاتف Ultra أطلقته سامسونج حتى الآن، ورغم النحافة، يضم الهاتف جميع المكونات المتقدمة دون تقليص سعة البطارية.

2. شاشة خصوصية مدمجة:

من أبرز الإضافات الجديدة شاشة الخصوصية المدمجة لأول مرة في هاتف رائد من سامسونج، تعمل الشاشة على تقليل زوايا الرؤية باستخدام مزيج من الترشيح المادي والتحكم البرمجي، مما يجعل المحتوى على الشاشة أصعب في الرؤية من الجوانب.

Galaxy S26 Ultra

3. معالج كوالكوم مخصص لهواتف Galaxy:

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص لسلسلة Galaxy، يركز هذا الإصدار على الأداء المستدام بدلا من مجرد الأرقام القياسية القصوى، ما يعني تجربة أفضل للألعاب، تصوير الفيديو بدقة 4K و8K، ومعالجة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل متواصل. كما تم تحسين إدارة الحرارة لتتماشى مع التصميم النحيف للهاتف.

4. ترقية الكاميرا: 

تضاعف سامسونج تركيزها على تصوير الفيديو هذا العام. يوفر الهاتف فتحة عدسة أوسع، ما يحسن التصوير في الإضاءة المنخفضة ويجعل اللقطات الليلية أكثر وضوحا ونقاء. 

كما يقدم الهاتف دعما لتقنية Nightography Video لتسجيل فيديو واضح في البيئات المظلمة مع تقليل الضوضاء والحفاظ على التفاصيل، تم تحسين تثبيت الفيديو من خلال تقنية Super Steady المطورة، ما يجعل اللقطات اليدوية أكثر سلاسة. 

ويعد الهاتف أول Galaxy يدعم معيار Advanced Professional Video (APV) لضغط الفيديو بكفاءة دون التأثير على الجودة، ما يمثل ميزة كبيرة لصانعي المحتوى. حتى الكاميرا الأمامية استفادت من تحسينات الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور، مما يوفر ألوان بشرة طبيعية وتفاصيل أدق في الإضاءة المختلطة.

Galaxy S26 Ultra

5. الذكاء الاصطناعي الاستباقي:

تعتمد سامسونج في هذا الإصدار على ما تسميه Agentic AI، حيث يتنبأ الهاتف باحتياجات المستخدم ويقدم المساعدة قبل أن تطلبها. ميزة Now Nudge تقترح الإجراء المناسب في الوقت المناسب، بينما تقدم Now Brief ملخصات وتحديثات في الوقت الفعلي طوال اليوم.

6. الشحن السريع:

يحصل الهاتف على تحسين ملحوظ في الشحن مع Super Fast Charging 3.0، حيث يمكن للشاحن الجديد بقدرة 60 وات شحن البطارية حتى 75% في 30 دقيقة..

مميزات Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Ultra مواصفات إطلاق Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra

