تتجه الأنظار إلى ملعب كامب نو، حيث يستقبل برشلونة ضيفه فياريال مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، في مباراة تحمل أهمية كبرى في سباق اللقب.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره فياريال اليوم، السبت، وذلك على ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما من ناحية النقل التلفزيوني، فتملك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني وقد تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2.

برشلونة ضد فياريال

يدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، ما يضعه تحت ضغط الحفاظ على القمة في مرحلة حساسة من الموسم.

وتبدو المواجهة صراعًا مباشرًا بين فريق يريد تثبيت أقدامه في الصدارة وآخر يطمح للاقتراب أكثر من دائرة المنافسة، ما ينذر بأمسية كروية قوية قد تؤثر بشكل واضح على شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة.

الفريق الكتالوني استعاد توازنه مؤخرًا بعد فترة من النتائج المتذبذبة، إذ تلقى خسارة ثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك، ثم سقط أمام جيرونا في الدوري، قبل أن يرد بقوة بانتصار واضح على ليفانتي أعاد الثقة إلى صفوفه.

أما فياريال، صاحب المركز الثالث، فيسعى لتقليص الفارق مع فرق المقدمة وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة أوروبيًا، مستهدفًا الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب صعب لطالما شكل تحديًا للخصوم.