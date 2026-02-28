صراع إسباني محتدم.. عمالقة الأندية تتزاحم على توقيع عمر مرموش

تصاعدت المنافسة في سوق الانتقالات الأوروبية حول مستقبل النجم عمر مرموش، بعدما دخل اسم عملاق إسباني جديد على خط الاهتمام، ليزاحم برشلونة في سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل.

اهتمام قديم من برشلونة

تداولت تقارير صحفية إسبانية اسم مرموش مؤخرا داخل أروقة النادي الكتالوني، حيث أجرى ممثلو اللاعب محادثات استطلاعية مع مسؤولي برشلونة في وقت سابق من العام الجاري.

ويحظى المهاجم المصري بدعم داخلي داخل النادي، في ظل قناعة فنية بقدرته على إضافة حلول هجومية متنوعة للفريق.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مرموش يمثل نموذج المهاجم العصري، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الأمامي، سواء كجناح أو مهاجم ثانٍ أو رأس حربة صريح.

أتلتيكو يدخل المشهد بقوة

لكن المنافسة لم تعد حكرا على برشلونة، إذ كشف الإعلامي المختص بسوق الانتقالات أكرم كونور أن أتلتيكو مدريد وضع مرموش ضمن أولوياته الهجومية، وبدأ بالفعل متابعة وضعه عن كثب.

وبحسب التقرير، يرى النادي المدريدي في اللاعب خيارا مثاليا لتعويض أي رحيل محتمل للأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي تحيط الشكوك بمستقبله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

لماذا يناسب مرموش أسلوب أتلتيكو؟

يعتقد الجهاز الفني لأتلتيكو أن مرموش يتماشى مع فلسفة الفريق القائمة على القوة البدنية والضغط العالي.

ويتميز المهاجم المصري بمعدل عمل مرتفع داخل الملعب، إلى جانب أسلوبه المباشر وسرعته في التحول الهجومي، وهي عناصر تتناسب مع هوية الفريق تحت قيادته الفنية.

ومع استمرار الغموض حول مستقبل ألفاريز، بدأ النادي بالفعل إعداد قائمة بدائل هجومية، يتصدرها اسم مرموش كأحد أبرز الخيارات المطروحة.

أرقام مرموش منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي

انضم مرموش، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، شارك في 49 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 أهداف، مقدما مستويات لافتة عززت مكانته في سوق الانتقالات الأوروبية.

محطة جديدة تلوح في الأفق

يستعد مانشستر سيتي لاختبار مهم في صراع الصدارة، عندما يحل ضيفا على ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الظهور رقم 50 لمرموش بقميص السيتي في مختلف البطولات، في محطة جديدة ضمن مسيرته المتصاعدة مع الفريق الإنجليزي.

صيف ساخن ينتظر النجم المصري

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة في مستقبل مرموش.

فهل يحسم برشلونة السباق بعرض رسمي، أم ينجح أتلتيكو مدريد في التحرك مبكرا لخطف الصفقة؟، الإجابة قد تحمل فصلا جديدا في رحلة نجم مصري يواصل فرض اسمه على خارطة كرة القدم الأوروبية.