تموين المنيا: 226 مخالفة للمخابز والأسواق وضبط 2400 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

شدّد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية طوال شهر رمضان المعظم، للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها للمواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 229 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم في مجال المخابز البلدية تحرير عدد 173 مخالفة، شملت 46 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات لمخالفة تعليمات التشغيل، ومخالفتين لعدم وجود ميزان بالمخبز، و37 مخالفة لعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، و29 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، و26 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، و7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 53 محضرًا، تنوعت ما بين ضبط 8 محاضر سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كميات شملت قطع حلوى مسحوق بودرة معبأة في أنابيب بلاستيكية، وشيكولاتة سائحة معبأة في سرنجات بلاستيكية، وعبوات عصير، وطن دقيق أبيض حر، وطن و500 كجم ملح طعام، وطن و450 كجم علف، إلى جانب دهانات وكميات من السجائر.

كما تم تحرير 3 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة دواجن، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى 27 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر، شملت محضر تجميع لإحدى محطات الوقود، حيث تم التحفظ على كمية 2400 لتر سولار قبل الاستيلاء عليها والاتجار بها في السوق السوداء، إلى جانب محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، ومحضر آخر لعدم وجود أدوات القياس بالمحطة.

