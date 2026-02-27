قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا

المجني عليها
المجني عليها
ايمن رياض

أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس عامل زراعة، وزوجته 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهمامهما باستدراج سيدة تدعي ن. م 72 سنة ربة منزل وإنهاء حياتها بقصد الاستيلاء وسرقة مشغولاتها الذهبية بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا.

وكلف المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، النيابة العامة بمركز مغاغة، باستكمال التحقيقات مع المتهم وزوجته، وشهود الاثبات. 

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتغيب سيدة عن منزلها بدائرة مركز مغاغة منذ يومين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبدأت في فحص محيط الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبالتحري عن الواقعة تم فك لغز اختفاء (ن. م 72 سنة بعد تعرضها للقتل على يد جارها وزوجته بهدف الاستيلاء على مصاغها الذهبي، ومحاولة التخلص من جثتها داخل جوال.


وجاءت أولى خيوط التحقيق من كاميرات المراقبة التي رصدت الضحية وهي تدخل منزل جارها ، ولم تخرج منه مرة ثانية وتم نصب كمين سري للمنزل بواسطة خفير نظامي بالمعاش يطل على مسرح الجريمة لمراقبة أي تحرك، وفي ساعة متأخرة من الليل، وعند الواحدة صباحًا، خرج المتهم ويدعي ا. ق. م 42 سنه حاملاً جوالًا، بينما كانت زوجته تحاول مساعدته، وحينها انقض رجال المباحث والأهالي ليكتشفوا وجود جثة الحاجة نادية داخل الجوال، غارقة في دمائها بعد تجريدها من مشغولاتها الذهبية.

وكشفت التحريات الأولية أن الفقر والطمع كانا المحركين الأساسيين للجريمة، حيث أن المتهم يعمل عامل ويمر بضائقة مالية ، ومطالب بسداد قروض بنكية وشركات تمويل،والطمع في سرقة المشغولات الذهبية للمجني عليها تم القبض على المتهم وزوجته، ونقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

وكلفت النيابة العامة من الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفه التشريحية المجنى عليها وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.

المنيا مغاغة حادث حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

عمرو سعد

استنوني قريباً لايف.. عمرو سعد يعلن عن مفاجأة كبيرة

اسأل روحك

الحلقة التاسعة من اسأل روحك تتصدر التريند بعد تصاعد الأحداث

فيلم أسد

محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلم أسد

بالصور

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد