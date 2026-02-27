4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا

أمر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حبس عامل زراعة، وزوجته 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهمامهما باستدراج سيدة تدعي ن. م 72 سنة ربة منزل وإنهاء حياتها بقصد الاستيلاء وسرقة مشغولاتها الذهبية بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا.

وكلف المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، النيابة العامة بمركز مغاغة، باستكمال التحقيقات مع المتهم وزوجته، وشهود الاثبات.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتغيب سيدة عن منزلها بدائرة مركز مغاغة منذ يومين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبدأت في فحص محيط الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وبالتحري عن الواقعة تم فك لغز اختفاء (ن. م 72 سنة بعد تعرضها للقتل على يد جارها وزوجته بهدف الاستيلاء على مصاغها الذهبي، ومحاولة التخلص من جثتها داخل جوال.



وجاءت أولى خيوط التحقيق من كاميرات المراقبة التي رصدت الضحية وهي تدخل منزل جارها ، ولم تخرج منه مرة ثانية وتم نصب كمين سري للمنزل بواسطة خفير نظامي بالمعاش يطل على مسرح الجريمة لمراقبة أي تحرك، وفي ساعة متأخرة من الليل، وعند الواحدة صباحًا، خرج المتهم ويدعي ا. ق. م 42 سنه حاملاً جوالًا، بينما كانت زوجته تحاول مساعدته، وحينها انقض رجال المباحث والأهالي ليكتشفوا وجود جثة الحاجة نادية داخل الجوال، غارقة في دمائها بعد تجريدها من مشغولاتها الذهبية.

وكشفت التحريات الأولية أن الفقر والطمع كانا المحركين الأساسيين للجريمة، حيث أن المتهم يعمل عامل ويمر بضائقة مالية ، ومطالب بسداد قروض بنكية وشركات تمويل،والطمع في سرقة المشغولات الذهبية للمجني عليها تم القبض على المتهم وزوجته، ونقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

وكلفت النيابة العامة من الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفه التشريحية المجنى عليها وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.