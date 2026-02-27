إقبال من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في بانتخابات النقابة بالمنيا.. صور

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا، إقبالا من المهندسين المقيدين بالجداول الانتخابات وذلك بالتزامن مع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى لإجراء الانتخابات ، حيث تشمل هذه المرحلة انتخاب رئيس وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات الشُعب الهندسية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة.

حيث تُجرى الانتخابات داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، بإشراف 382 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 661 من موظفي الجهاز الإداري، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وانضباطها خلال مختلف مراحل التصويت والفرز.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار الاستحقاقات النقابية الخاصة بنقابة المهندسين، وسط إجراءات تنظيمية وإشراف قضائي يستهدفان تعزيز النزاهة والشفافية، وصون حق أعضاء الجمعية العمومية في الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان المخصصة لذلك. كما يتوزع الإشراف على 26 لجنة عامة و303 لجان فرعية على مستوى الجمهورية.

