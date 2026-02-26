قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
محافظ المنيا يتفقد تجهيزات مستشفى ديرمواس ووحدة طب الأسرة بتل العمارنة

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا التجهيزات الجديدة بمستشفى ديرمواس التخصصي ووحدة طب الأسرة بتل العمارنة الغربي، للاطمئنان على جاهزيتهما بعد انضمامهما للمنظومة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين خلال التشغيل التجريبي المقرر في أبريل المقبل.

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، وتدريب الأطقم الطبية وفقًا لمعايير الجودة والسلامة، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تليق بأبناء المنيا وتحقق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ التجهيزات الجديدة بمستشفى ديرمواس التخصصي، حيث استمع إلى شرح من الدكتورة ريهام عصام مدير ادارة المستشفى حول الإضافات الجديدة، والتي شملت 12 سرير عناية مركزة مجهزة بكامل الأجهزة الطبية، واستحداث قسم لجراحة العمود الفقري، وإنشاء حضّانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي لرعاية الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى تخصيص عناية لمتابعة الحالات بعد عمليات القلب المفتوح.

كما شملت الجولة التأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ومتابعة انضباط الأطقم الطبية والتمريض بنوبتجيات العمل، مرورًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، والصيدلية، وقسم الأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وقسم التغذية والعناية المركزة، وقسم أشعة الماموجرافي لكشف أورام الثدي، والذي يعد الثاني على مستوى المحافظة بعد مستشفى الأورام بمدينة المنيا.

وأشاد المحافظ بمستوى الرعاية الصحية وحرص المستشفى على تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.

وفي إطار متابعة مشروعات حياة كريمة بالقطاع الصحي، تفقد المحافظ الأعمال النهائية بوحدة طب الأسرة بتل العمارنة الغربي، مؤكدا على ان الانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة اولوية قصوى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه ، أوضح وكيل وزارة الصحة ان وحدة طب الاسرة بتل العمارنة الغربى تبلغ مساحتها 1300 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و3 طوابق، وتخدم 3 قرى بمركز ديرمواس، ويستفيد من خدماتها أكثر من 20 ألف نسمة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 97%، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتوافقة مع معايير وزارة الصحة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة ومحمد محمود، رئيس مركز ديرمواس.
 

المنيا مستشفى ديرمواس التأمين الصحى

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

