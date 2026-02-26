حسام موافي : مريض القلب الممنوع من الصيام عليه الإفطار بصمت

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مرضى القلب الذين يمنعهم الطبيب من الصيام يجب عليهم الإفطار دون شعور بالخوف أو الإحراج أمام أولادهم، مع الحفاظ على صحتهم أولًا.

وخلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أشار موافي إلى أن الصيام قد يكون مفيدًا لبعض مرضى القلب، شرط الالتزام بوجبات صحية متوازنة، مشددًا على أن الإفراط في الأكل هو أكثر ما حذر منه الرسول ﷺ.

وتابع أن قرار الصيام يجب ألا يُتخذ دون استشارة طبية واضحة، محذرًا من المجازفة بدافع الرغبة في “التجربة”، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة.