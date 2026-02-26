إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بكوبري ماقوسة جنوب مدينة المنيا

انتهت محافظة المنيا من إصلاح هبوط أرضي مفاجئ تعرض له كوبري ماقوسة جنوب مدينة المنيا وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

فقد تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إخطارا بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بالكوبري

وعلي الفور انتقل الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا لموقع الهبوط تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، بسرعة التعامل الفوري مع أية طوارئ أو أعطال قد تؤثر على حركة المواطنين.

وتابع رئيس المركز أعمال الترميم، حيث تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة لبدء أعمال الإصلاح الفوري، حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان انتظام الحركة المرورية.

وشملت الأعمال إزالة الأجزاء المتضررة وإعادة تمهيد وتسوية الموقع، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عدم تكرار الهبوط مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المتابعة الميدانية

وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات وأعمال الصيانة بنطاق المركز، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الحاسم مع أي طوارئ حفاظاً على الصالح العام وسلامة المواطنين.