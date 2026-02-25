محافظ المنيا يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «العدوة»

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه العدوة، المُنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمراكز والقرى.

وأكد محافظ المنيا أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب، من خلال التوسع في إنشاء محطات وشبكات المياه، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين جودة ونوعية الحياة للمواطنين، وضمان وصول مياه شرب آمنة ونقية مطابقة للمواصفات الفنية القياسية.

وأشار المحافظ إلى أن بدء العمل فى محطة العدوة هو تجسيد لوعد تحقق وانجاز انتظره ابناء المركز لعقود، لأن تطوير منظومة مياه الشرب يأتي على رأس أولويات الدولة، لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة والاستقرار المعيشي، مؤكدًا حرص المحافظة على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ والتشغيل، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات الحيوية.

وخلال جولته تفقد اللواء كدوانى مأخذ المياه على البحر اليوسفى ، ومعمل التحليل ، كما استمع إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن المحطة نُفذت تحت إشراف الشركة، وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر/ثانية، بواقع 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومقامة على مساحة 5 أفدنة، وتخدم نحو 200 ألف نسمة.

وأضاف أن المحطة تعمل من خلال خطي طرد؛ الأول بقطر 500 مم لخدمة قرى العطف، وقصر لملوم، وزاوية برمشا، وقرية الجهاد وتوابعها، والثاني بقطر 300 مم لخدمة قرى البسقلون وبرمشا، إلى جانب الإسهام في زيادة ضغط المياه بمدينة العدوة، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة المحطة وشبكاتها تُقدَّر بنحو 400 مليون جنيه.