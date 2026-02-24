قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
حوادث

أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جثامين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية

ايمن رياض

وسط حالة من الحزن الشديد شيع أهالي ابوقرقاص جنوب المنيا جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية والذي أسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 3 آخرين ، فقد تم نقل الجثث من مشرحة مستشفى ملوي إلى مركز ابوقرقاص، بينما لا يزال المصابين الثلاثة يخضعون للعلاج.


ترجع أحداث الواقعه إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بني حافظ بمركز ملوي جنوب المحافظة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الإبراهيمية

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ 8 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.


تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في الترعة،  مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وهم مني. س. ع 54 سنة،  محمود. رم. ر 31 سنة، نهي. ا. غ 68 سنة، وجمال. د. خ 77 سنة

فيما أصيب 3 آخرين وهم:  شروق. ع. م 25 سنة، ومابيل. م. م 67 سنة، ونورهان. ن. ع 26 سنة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج،  وتم نقلهم الي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي بانتشال المصابين و رفع السيارة من المجرى المائي

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي،  أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة مما أدي الي اختلال عجلات القيادة بيد السائق  وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق،  فيما تمت ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة آخري لتيسير الحركة المرورية بواسطة شرطة المرور، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث. 

المنيا ملوى ابوقرقاص حادث ميكروباص

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل

