محافظ المنيا يؤكد أهمية تنمية الموارد الذاتية وتبني أفكار مبتكرة لتعظيم عوائد المشروعات

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة الاهتمام بملف تنمية موارد المحافظة، وتبني أفكار مبتكرة لتعظيم الموارد الذاتية، والارتقاء بكفاءة منظومة المشروعات التابعة للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق عوائد تنموية حقيقية تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مديري المشروعات التابعة للمحافظة، لبحث سبل تنمية الموارد الذاتية ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة، من بينها استعراض مقترحات مديري المشروعات لتطوير آليات العمل وزيادة الإيرادات، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والموارد غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات منتجة تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والانضباط المالي، وترشيد الإنفاق دون المساس بجودة الخدمات، إلى جانب وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المقترحات القابلة للتطبيق الفوري، مع المتابعة الدورية لتقييم النتائج وقياس معدلات التحسن في الأداء.